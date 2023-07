Romelu Lukaku continua a ripetere di voler solo l'Inter e l'Inter si fa forza di questa ferrea volontà per affrontare il Chelsea, proprietario del cartellino del belga. "Dopo una prima offerta ritenuta bassa dal Chelsea, l’Inter nei prossimi giorni farà pervenire un rilancio robusto: i 30 milioni per l’acquisto definitivo saranno sfondati ampiamente con l’aggiunta dei bonus. Forse non sarà il passo decisivo, ma un’accelerazione di certo", assicura la Gazzetta dello Sport.

L'avvocato Ledure ne ha parlato già col Chelsea, confermando la linea di Big Rom: niente Chelsea, niente altro, solo Inter. "Per questo domani non sarà nel ritiro di Cobham dove in teoria i vecchi compagni lo aspetterebbero per il primo giorno di lavoro della stagione 2023-24 - si legge sulla rosea -. Con una trattativa così plateale, è ragionevole che per il giocatore si eviti un nuovo passaggio londinese, anche perché sono da tempo ridotte a zero le possibilità che Rom rimanga a Londra. Certo, il belga non può aspettare in eterno l’amata Inter, ma per ora mantiene la trincea, anche perché sa che i tempi non possono andare troppo per le lunghe".

Niente Milan, niente Juve e niente Arabia Saudita, dove i Blues lo avrebbero spedito volentieri per 50 milioni. "La richiesta iniziale del Chelsea, 45 per non fare minusvalenza, potrebbe subito scendere a 40 senza drammi. Servirà ancora uno sforzo reciproco per avvicinarsi, magari a metà strada, e i celebri “bonus” avranno una parte importante: l’Inter pensa, infatti, di poter usare Rom come arma per nuove vittorie e per questo sarebbe pronta a legare i successi a premi piuttosto ricchi per gli inglesi", spiega la Gazzetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!