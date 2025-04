Nella testa dell'Inter c'è il ritorno del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma prima del prestigioso appuntamento europeo i nerazzurri dovranno vedersela col Cagliari in campionato. Un appuntamento, quello di sabato contro i sardi, in cui Inzaghi potrebbe optare per il turnover.

La Gazzetta dello Sport ipotizza un undici con Sommer tra i pali e una difesa a tre con De Vrij in mezzo e Pavard, Bisseck e Bastoni in corsa per due maglie. Sulla corsia di destra la grande novità è la possibile chance dal 1' per Zalewski, mentre dalla parte opposta toccherà a Carlos Augusto. In cabina di regia Asllani potrebbe far rifiatare Calhanoglu, con Frattesi (in vantaggio su Mkhitaryan) e Barella a completare la mediana. In attacco dovrebbe invece tirare il fiato Thuram, con Lautaro dall'inizio affiancato da uno tra Arnautovic (in pole) e Correa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!