Sembra ormai quasi tutto fatto per l’arrivo a Milano di Yann Bisseck. Come riportato da Gazzetta.it, martedì sarà il giorno per lo sbarco a Milano del difensore, acquistato corrispondendo in due rate all’Aarhus la clausola da 7 milioni di euro. In quel giorno il calciatore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo renderà il terzo acquisto di questo calciomercato dopo Marcus Thuram e Davide Frattesi.