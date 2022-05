C'è ancora tanta aria di festa a Monza, dove da ieri sera la squadra locale è ufficialmente approdata per la prima volta nella sua storia in Serie A, rispettando il progetto di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Un progetto che prevede ora un massimo campionato da protagonista, considerata la voglia di grandeur della proprietà. L'Inter ovviamente guarda interessata alle prossime mosse dei brianzoli. Intanto, Michele Di Gregorio è diventato a titolo definitivo un giocatore del Monza, garantendo ai nerazzurri 4 milioni di euro. C'è poi un altro file da approfondire in tal senso: Lorenzo Pirola. Il classe 2002 può essere riscattato dai biancorossi per 8 milioni di euro, plusvalenza pura per l'Inter che però potrebbe decidere di non perdere il controllo di un ragazzo sul quale in molti sono pronti a scommettere (in primis Antonio Conte, che vedendolo all'opera ad Appiano Gentile lo ha promosso). In questo caso, i nerazzurri avrebbero in mano il controriscatto a 9 milioni, assicurando un milione alla controparte per il 'disturbo'.