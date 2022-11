Nella storia recente dell'Inter molti dei giovani canterani usciti dalla casa madre per fare esperienza altrove hanno fatto fatica a emergere e il più delle volte hanno perso anni nelle squadre sbagliate, dove non godevano di grande fiducia. Non è questo però il caso di Giovanni Fabbian , classe 2003, alla sua prima stagione tra i professionisti a Reggio Calabria. Finora il centrocampista campione d'Italia Primavera si è ben distinto con la Reggina di Pippo Inzaghi , seconda nel campionato di Serie B, diventando un punto fermo dell'undici amaranto. Il bilancio è a dir poco confortante: 14 presenze e 4 gol in campionato, non male per un ragazzo che compirà 20 anni nel gennaio 2023. E non è una coincidenza se già si parla di lui in ottica di un ritorno in nerazzurro dalla porta principale.

L'Inter e la Reggina hanno ottimi rapporti e la dirigenza nerazzurra è molto soddisfatta di come Fabbian viene gestito da Inzaghi. Per questo motivo, in caso di promozione in Serie A dei calabresi, la tendenza sarebbe quella di confermare il ragazzo in amaranto per un'altra stagione. Ci sarebbe in tal senso già una mezza promessa al direttore sportivo Massimiliano Taibi. In alternativa, a Fabbian non mancheranno le richieste. Empoli e Salernitana, per esempio, hanno mandato osservatori a valutarlo dal vivo e il suo nome sui taccuini è già cerchiato in rosso.