L'Inter vuole il doppio prestito di Lukaku-Koulibaly e il Chelsea prova a temporeggiare dopo il summit di ieri. "Se i londinesi per ora prendono tempo sul difensore sperando nella cessione a titolo definitivo, Ausilio non molla la presa. Ha incontrato anche Fali Ramadani, procuratore del senegalese che a Londra guadagna 10 milioni e nei piani interisti dovrà sostituire Skriniar. La volontà dei due giocatori, di proprietà dei blues, dovrà rivelarsi perciò determinante ai fini della riuscita dell’affare", spiega il Corriere della Sera.

"In questa fase per ora non si è parlato del portiere Onana, corteggiato dai londinesi. Chissà se il malumore esibito martedì da Simone Inzaghi nel vertice in sede ha fatto centro: l’allenatore aveva infatti chiesto ai dirigenti di non cedere alcun elemento di spicco della rosa e con insistenza aveva rimarcato l’esigenza di avere Milinkovic-Savic (la società predilige Frattesi)", conferma il quotidiano.

