Le posizioni di Acerbi e De Vrij saranno valutate a fine stagione e allora l'Inter deve cautelarsi in caso di rinuncia a uno dei due centrali.

Tra i nomi nella lista di Marotta e Ausilio, oltre a quello noto (e preferito) di Buongiorno del Torino, spunta anche il profilo di Nicolas Valentini del Boca Juniors. E se per il giovane granata c'è Cairo che spara altissimo (40 milioni), per il 23enne argentino la situazione è differente.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Valentini è reduce dalla prima convocazione (senza debutto) nell’Argentina ed è considerato un ottimo prospetto (187 cm di altezza, mancino di piede). La notizia è che ha rotto con il Boca a causa del mancato rinnovo del contratto in scadenza a dicembre prossimo: niente convocazione per il match di oggi contro il Godoy Cruz e situazione da separato in casa. Stando a quanto rimbalza dall’Argentina, la dirigenza del Boca è intenzionata a tenerlo fuori rosa finché non accetterà di firmare il nuovo accordo.

Proprio l'Inter viene indicata come destinazione più che possibile per Valentini, che si accontenterebbe di un ingaggio contenuto: possibile che il suo entourage l'abbia offerto a Marotta. Buongiorno resta il preferito, ma Valentini è un'alternativa credibile.