Nonostante il recente tentativo del Napoli, la volontà di Ademola Lookman si chiama Inter e non cambia. I nerazzurri, dopo essersi informati con gli agenti del giocatore sul prezzo del cartellino, hanno offerto 40 milioni di euro all'Atalanta, che al momento però ne chiede una decina in più. La trattativa è appena cominciata, ma l'Inter sa che può contare su due aspetti di grande importanza: l'accordo economico già raggiunto con il nigeriano e, soprattutto, la chiara intenzione del giocatore di trasferirsi a Milano. A ribadirlo è il Corriere dello Sport, primo quotidiano a lanciare la notizia sull'affare.

Il Biscione ha trovato un'intesa totale con il classe '97 per un quinquennale da 4 milioni a stagione con le agevolazioni del Decreto Crescita. "Tutto questo fa capire perché, nonostante l’inserimento repentino del Napoli, in viale Liberazione si sentano in vantaggio e sufficientemente al sicuro. La verità è che Lookman, non solo si è promesso all’Inter, ma ha pure garantito che respingerà qualsiasi altro corteggiamento", assicura il quotidiano romano. Che fa poi un'altra importante precisazione sulla questione, ovvero che l'attaccante "ha già comunicato al club bergamasco non solo la sua volontà di fare le valigie - cosa che a Zingonia sapevano tanto da aver già messo in preventivo la cessione -, ma anche che non prenderà in considerazione destinazioni diverse dall’Inter".

Secondo il Corsport entrerà presto nella sua fase più calda, con la trattativa che si potrebbe risolvere nel giro di una quindicina di giorni. Tempistica che coincide anche con il recupero del nigeriano dal leggero stiramento al polpaccio accusato nei primi giorni di lavoro a Zingonia...