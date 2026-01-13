Al di là delle voci di mercato, l’Inter è realmente interessata a Leon Jakirovic, difensore 17enne della Dinamo Zagabria. E il ragazzo dal canto suo spera di trasferirsi il prima possibile a Milano. Secondo quanto raccolto da FcInterNews infatti il giovane croato abbraccerebbe di corsa il progetto dell’Under 23 nerazzurra per confrontarsi sin da subito con un’importante realtà professionistica e crescere grazie a un buon minutaggio. Al momento infatti Jakirovic non ha possibilità di trovare continuità a Zagabria con la prima squadra e sa perfettamente che nei prossimi mesi dovrebbe accomodarsi in panchina e in tribuna. A Milano invece, proprio grazie all’U23 guidata da Stefano Vecchi ed eventualmente all'U20 di Benny Carbone, avrebbe sicuramente lo spazio che merita, oltre alle possibilità di crescere senza assilli.

A tal proposito c’è stata già qualche chiamata tra i nerazzurri e chi segue il ragazzo, che per caratteristiche può essere associato, con le dovute proporzioni, ad Alessandro Bastoni (mancino, ottima tecnica, 191 centimetri e significativa personalità). L’anno scorso la Dinamo Zagabria aveva rifiutato un’offerta da 1,5 milioni per il cartellino del centrale di Pozega, ma oggi visti anche i suoi desiderata questa cifra potrebbe bastare (anche se comunque ci sarà da lavorare su questo dettaglio). Jakirovic, finito anche sul taccuino di Roma, Napoli e Juventus, è concretamente seguito dal Salisburgo e da un paio di club tedeschi, ma sinora nessuno ha affondato il colpo. Nemmeno l’Inter che però monitora da circa un anno i progressi del giovane.

Ovviamente per Leon oggi la priorità è giocare, motivo per cui l’Under 23 potrebbe essere l’occasione perfetta cucitagli addosso su misura.