Un rigore perfetto che spiazza il portiere e regala il momentaneo 3-0 allo Spezia contro il già retrocesso Cosenza. Francesco Pio Esposito non si ferma e colpisce anche nell'ultima giornata di Serie B: per l'attaccante di proprietà dell'Inter si tratta del 17° gol stagionale in un'annata da assoluto protagonista che fa sorridere anche il mondo nerazzurro. I bianconeri alla fine vincono 3-1 e chiudono al terzo posto in classifica, in piena zona playoff.

Oltre ai liguri, le altre squadre impegnate negli spareggi per provare a salire in Serie A - dove ci saranno le già promosse Sassuolo e Pisa - sono Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo, tutte in lotta per l'ultimo posto a disposizione nella massima serie. Gli abbinamenti in base al posizionamento in classifica sono Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena, mentre Spezia e Cremonese attendono le vincenti in semifinale.

Retrocessione, invece, per il già nominato Cosenza ma anche per il Cittadella e soprattutto per la Sampdoria del nerazzurro Ebenezer Akinsanmiro, che va in Serie C per la prima volta nella sua storia. Frosinone e Salernitana si giocheranno nei playout la permanenza in Serie B.

