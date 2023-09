Oltre a Juan Cuadrado, ai box per una tendinite al ginocchio, anche Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad di domani sera: il centrocampista turco, fa sapere l'Inter, sarà out a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra.