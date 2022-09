"Parto dall'Inter - esordisce Fantantonio -. In questo momento qua vedo molta confusione da parte dell'allenatore e grande difficoltà dei giocatori. Vai in vantaggio 1-0 e poi si sono buttati dentro tre gol da soli: autorete, disastri clamorosi. Però io nell'Inter intravedo qualcosa, non so cosa, però un qualcosa c'è per poter risalire. Con gli altri invece, ormai è facile sparare sulla Croce Rossa: l’allenatore, l’allenatore, l’allenatore. L’allenatore deve prendere e andare via. Di Maria non può fare quel gesto anche se è nervoso, Vlahovic calcia 7 volte dalla linea di fondo perché non hanno un’idea di niente. Di niente. Nel primo tempo, già prima dell’espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c’è l’alibi che è stato espulso, ma la Juve fa grande fatica. Non posso pensare che anche con i tanti infortuni che hanno in questo momento fa non puoi vincere col Monza. È una roba folle. Sta avendo grande difficoltà e secondo me la cosa migliore per la Juve è cambiare l’allenatore, perché se non lo cambi diventerà un’agonia".