Grandissimo protagonista di questo avvio di stagione dell'Inter di Cristian Chivu, Ange-Yoan Bonny si racconta per il Matchday Programme della partita di questa sera contro la Fiorentina. Partendo dal momento in cui ha deciso di scegliere il calcio al posto del judo, sport che praticava da ragazzino: "Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno".

Quali sono le caratteristiche che ti hanno aiutato maggiormente nella tua carriera?

"Velocità, potenza, grinta… sono tante le caratteristiche che mi hanno aiutato ma credo che più di tutto mi abbia guidato il piacere che provo quando gioco a calcio".

Cosa rappresenta per te l’Inter?

"L’Inter è un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano degli obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli".

Avevi un soprannome da bambino?

"In Italia hanno cominciato a chiamarmi Angelo ma in Francia ovviamente mi hanno sempre chiamato Yoan e da qui è nato il soprannome che mia mamma mi aveva dato quando ero bambino: yo-yo, ma solo lei poteva chiamarmi così!".

