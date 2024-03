Si punta al record di presenze mercoledì sera al Civitas Metropolitano per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter: la grande attesa per la gara nella quale i tifosi madrileni sperano nella remuntada dopo la sconfitta di San Siro fa sì che vacilli l'attuale primato di spettatori fissato dopo l'aumento di capienza dell'estate scorsa in occasione della partita di campionato contro il Real Madrid del 24 settembre 2023: 69.098 spettatori hanno assistito alla vittoria dei Colchoneris per 3-1. La capacità ufficiale dello stadio è di 70.460 posti, e il record può essere superato anche grazie alla massiccia presenza di tifosi interisti prevista sugli spalti: secondo il quotidiano AS, saranno 3.400 i sostenitori nerazzurri a presenziare per incitare Lautaro Martinez e compagni.

Per il match sarà presente un nutrito gruppo di forze dell'ordine, visto che molti tifosi dell'Atlético si sono lamentati del trattamento ricevuto nella partita giocata a Milano. Molti tifosi Rojiblancos sono entrati allo stadio a partita già iniziata, provocando grande disagio tra i tifosi biancorossi. Sarà una partita ad alto rischio e la società è molto attenta a evitare qualsiasi problema serio durante la partita. Si conferma comunque la grande partecipazione della afición dell'Atleti, soprattutto in Champions dove la percentuale di riempimento dello stadio Metropolitano è stata in media del 90% nelle partite giocate in questa stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!