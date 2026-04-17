Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato nel pre-partita anche ai microfoni di DAZN. Di seguito il suo intervento, partendo dal cambio di comunicazione di Chivu: "Prima di quello apprezziamo il suo modo di lavorare e la cultura della vittoria. La comunicazione rappresenta uno dei tanti aspetti utili del gruppo e ne apprezziamo la qualità. Anche questo test l'ha superato. Palestra? Sono contento come italiano, visto che si parla tanto della crisi di talenti del nostro Paese. Lui è un talento e ha dimostrato con i fatti di essere all'altezza non solo nel Cagliari. Ci va tempo, ma è un buon giocatore, però è dell'Atalanta. Al momento ne apprezziamo le qualità".

Chivu sta crescendo davvero tanto

"Sono contento delle sue prestazioni. Ha dovuto pagare lo scotto nella gestione di una squadra che genera molte pressioni. Ne capisce molto di calcio, è un leader dello spogliatoio. E mi auguro una carriera piena di successi. Rinnovo? Ha ancora un anno con noi".