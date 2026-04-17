Nicolò Barella ha parlato anche a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: "Ho la maglietta di Darmian perché la mia l'ho regalata e allora lui si è proposto per darmi la sua. E' stato un anno con più alti e bassi, questo mi infastidisce perché vorrei sempre essere al top. Ora mi sento di nuovo bene e cerco di dare il massimo come sempre. Alcune volte magari si ha un blocco nella testa, ma ora mi godo questo momento. Nazionale? So che sembra una cosa superflua, ma questo gol lo voglio dedicare a Gattuso, una delle più belle persone che ho mai incontrato nel calcio".