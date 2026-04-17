In un venerdì insolito di calcio giocato, il Meazza si veste a festa poer sostenere l'Inter nella corsa Scudetto. Contro il Cagliari, come comunicato dalla società nerazzurra, sono presenti  74.209 spettatori, con una piccola ma significativa presenza di tifosi isolani nel settore ospiti: 723 presenze.

Sezione: News / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 22:16
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.