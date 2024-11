Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha l'amaro in bocca nel commentare la sconfitta dei friulani sul campo dell'Atalanta, maturata - a suo dire - anche per colpa di alcune valutazioni sbagliate tra campo e VAR: "Usciamo con la consapevolezza di aver fatto una buona partita, avremmo meritato un risultato diverso - le sue parole a DAZN -. L'altra volta sono stato rimproverato dai miei colleghi perché ho denunciato l'operato degli arbitri. Io dico quello che penso con educazione, senza paura. Oggi ho visto questo rigore non dato, di cui io mi sono accorto in diretta, in tribuna (fallo di mano in area di Hien dopo 3', ndr). Posso capire l'arbitro, forse era coperto. Ma il VAR? Io so che ce n'era uno bravissimo che in Milan-Udinese ha annullato il gol per un millimetro... Penso: 'deve essere bravo'. Oggi non vede questo rigore, allora cosa devo pensare? Pazienza, siamo stati sfortunati. Visto che mi hanno detto che c'è stata una lettera di scuse al Milan, io allora mi aspetto un libro con tutti questi episodi. Se dovesse arrivare o meno, ve lo dico. Forse mi arriveranno squalifiche. Complimenti all'Atalanta, di bello (gioco di parole con l'arbitro Di Bello, ndr) c'è stata solo la nostra prestazione".