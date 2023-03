Torna al ko lo Spezia di Semplici che dopo la vittoria dello scorso turno ottenuta contro l’Inter, cade in casa del Sassuolo per 1-0. A sottoscrivere la vittoria dei neroverdi è Domenico Berardi che sblocca il risultato al 71esimo dal dischetto. Rigore che Dragowski ha tentato di neutralizzare ma invano, l’estremo difensore polacco tocca senza riuscire a bloccare il pallone che finisce all'angolino basso alla sua sinistra. Per gli emiliani è il quarto successo consecutivo.