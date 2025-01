Il Torino è tra i club che più di tutti si sono interessati a Marko Arnautovic nelle scorse settimane. Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico granata Paolo Vanoli ha parlato così del mercato della sua squadra, invocando ancora una volta un colpo in attacco: "Il mercati? Ti stoppo subito. I nuovi quando arriveranno ci sarà conferenza: non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara è fondamentale per noi, non posso perdermi in chiacchiere. Hanno parlato presidente e direttore, oggi sono concentrato sul campo".

Sanabria è un giocatore del Toro? Gioca sempre meno...

"È un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. È successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari. Spero che domani Tonny possa risolvere una grande partita".