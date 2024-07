Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha commentato il ko rimediato in amichevole dalla sua nuova Juve contro il Norimberga (3-0 il risultato finale in favore della squadra che milita nella Serie B tedesca).

"Non siamo riusciti a entrare nel gioco nel primo tempo, nella ripresa è andata molto meglio e potevamo trovare il pareggio. La partita poteva cambiare ma questo non deve essere un’alibi. Possiamo e dobbiamo fare meglio, la preparazione è comunque buona - le sue parole -. Alla fine è venuta fuori un po’ di disorganizzazione. Non penso che ci sia gran fatica, normale che si fatichi di più ora e la sconfitta oggi va presa nel modo giusto. Dobbiamo migliorare in fretta, continuare a lavorare con intensità. La squadra sarà competitiva, non ho nessun dubbio. I rinforzi arriveranno quando arriveranno, ma la Juve sarà competitiva”.