Proseguiranno fino giovedì 23 maggio le votazioni per scegliere l'EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di maggio per quanto riguarda il campionato italiano. I candidati in lizza, svelati dalla Lega Serie A, sono Bremer (Juventus), Calafiori (Bologna), Djuric (Monza), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta) e Vecino (Lazio), selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 37ª della Serie A TIM 2023/2024. E` possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link: https://serieapotm.easports.com/.