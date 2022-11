Si è concluso l'anticipo serale della 15esima giornata di Serie A tra Bologna e Sassuolo. Padroni di casa che sbloccano il match al minuto 30' grazie ad Aebischer, nella ripresa arrivano poi altri due gol grazie ad Arnautovic e Ferguson. Thiago Motta dimentica così la pesante sconfitta rimediata in settimana contro l'Inter per 6-1 e torna a vincere in campionato, salendo a quota 19 punti e staccando di tre lunghezze proprio il Sassuolo.