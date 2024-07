Dopo l'incontro di questa mattina tra i vertici del club, rappresentati dal Vicepresidente Ryan Friedkin e dalla CEO Lina Souloukou, e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, la Roma ha presentato il rendering video del nuovo stadio del club giallorosso, che sorgerà nell'area di Pietralata. Nella nota di presentazione, il club giallorosso spiega: "L’incontro è stato caratterizzato da un entusiasmo condiviso per la natura innovativa del progetto e i numerosi benefici che promette, sia per i tifosi di calcio che per tutti i cittadini di Roma. La presentazione video del progetto ha suscitato una risposta entusiastica, mostrando la visione unica e il design moderno del nuovo stadio. Al centro di questa visione c’è la nuova Curva Sud, destinata a diventare la più grande d’Europa, che rappresenterà una testimonianza della passione incrollabile dei sostenitori della Roma", ha proseguito il club giallorosso.