Cresce l'entusiasmo in casa Napoli. Con il vantaggio di tre punti sull'Inter e un calendario in discesa, i partenopei vedono sempre più vicino il traguardo dello Scudetto e per questo si stanno preparando alla trasferta di sabato contro il Lecce. È stata però la Questura di Lecce a bloccare l'euforia dei tifosi, segnanaldo la presenza di centinaia di biglietti irregolari.

"In riferimento all’incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio - si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Lecce - (...) sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive". Numerosi tifosi azzurri residenti a Napoli e dintorni, pur di assistere alla prossima sfida contro Baschirotto&Co, avrebbero dunque acquistato biglietti in settori riservati ai leccesi. "Si esortano gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo", conclude la nota