Il Bologna non riesce a dare seguito alla vittoria al fotofinish ottenuta nel giorno di Pasqua a spese dell'Inter e non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese, nella sfida che ha aperto il lunedì della 34esima giornata di Serie A. Quattro giorni dopo la storica qualificazione alla finale di Coppa Italia, i rossoblu escono dal Bluenergy Stadium con un solo punticino che complica i piani di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ora è scesa al quinto posto (in attesa di Lazio-Parma), superata da quella Juve con cui incrocerà il destino domenica prossima in uno scontro diretto che si annuncia infuocato.