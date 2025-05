Proseguiranno fino a domenica 4 maggio le votazioni per scegliere l'EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile in Serie A. I tifosi potranno scegliere tra questi sei candidati, selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye: Diao (Como), McTominay (Napoli), Ndoye (Bologna), Ondrejka (Parma), Rovella (Lazio), Soulè (Roma).

Come prevedibile, in lizza non c'è neanche un giocatore dell'Inter, squadra che nel mese appena passato ha totalizzato una vittoria, un pari e due sconfitte in campionato.