Dopo 53 anni, il Cagliari riesce ad espugnare il Bentegodi di Verona superando l'Hellas per 2-0 e collezionando tre punti cruciali per la propria corsa salvezza. Le reti di Leonardo Pavoletti al 30esimo del primo tempo e di Alessandro Deiola proprio poco prima del fischio finale lanciano la formazione di Davide Nicola a +8 sulla zona retrocessione, sorpassando proprio gli scaligeri che chiudono la partita in dieci per l'espulsione di Daniele Ghilardi.

Trema la Lazio all'Olimpico: il Parma di Cristian Chivu gioca un'ottima partita e vola sul 2-0 grazie alla doppietta di Jacob Ondrejka, che dopo la rete segnata all'Inter trova la sua prima doppietta in Serie A al debutto da titolare. Ma i ducali non fanno i conti con l'eterno Pedro che nel giro di quattro minuti firma la doppietta che vale il definitivo 2-2 che porta i biancocelesti a quota 60 insieme alla Roma, rendendo ancora più infuocata la corsa Champions.