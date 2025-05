Intervistato dalla Repubblica, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio ha parlato degli ex allenatori del club rossoblu, da Vincenzo Italiano a Sinisa Mihajlovic, passando per Thiago Motta. "Anche con un paio di puntelli in più avremmo comunque sofferto il cambio di mentalità radicale tra gli allenatori. Vincenzo è l’opposto di Thiago, anzi ha fatto pure in fretta", ha detto prima di rispondere - indirettamente - anche sull'esonero di Motta dalla Juve, prossimo avversario proprio dei rossoblù.

Si sarebbe aspettato di non trovarsi Thiago, domenica?

"No".

Non vi siete lasciati bene, è noto. Anche Sinisa fu freddo con lei alla fine. Ha sbagliato qualcosa nel rapporto con loro?

"Sinisa non aveva accettato un esonero che ormai a noi sembrava inevitabile. Thiago ha un carattere ermetico e noi abbiamo fatto più di un passo indietro per farlo lavorare tranquillo e portare a casa il risultato. I rapporti non erano super, ma un equilibrio l’avevamo trovato. Non è andato via a causa delle cattive relazioni".