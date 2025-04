Urbano Cairo si dice abbastanza soddisfatto per la stagione del suo Torino, a metà classifica nonostante la perdita di Duvan Zapata, il miglior giocatore in rosa, dello scorso ottobre: "Direi che quest’anno siamo al decimo posto, il che non è niente male, alla luce soprattutto dell’infortunio a Zapata che certamente ci ha tolto un giocatore importante per quello che faceva ma anche per la sua capacità di essere collante per la squadra. Se l’Inter avesse perso Lautaro o Thuram per tutta la stagione avrebbe fatto cose diverse", ha detto il presidente granata alla presentazione della nuova maglia rosa del Giro d'Italia.