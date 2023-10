Paulo Dybala vuole riprendersi l'Argentina e allora l'obiettivo è tornare a disposizione di Mourinho per l’appuntamento del 29 ottobre a Milano contro l’Inter in modo da arrivare alla prossima sosta (metà novembre) con minuti nelle gambe.

"Com’è noto, la Joya ha accusato un stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante l’ultima partita prima della sosta, quella di Cagliari - racconta la Gazzetta -. Dopo la prima grande paura, prima le sensazioni e poi gli esami strumentali hanno confermato che l’infortunio non è particolarmente grave. Assai meno, per intenderci di quello occorso allo stesso legamento ai tempi della Juventus, quando fu costretto a restare fuori quasi tre mesi. Adesso si sta allenando individualmente e, a livello di sensazioni, capisce che è tutto diverso rispetto a quello che gli era capitato nel periodo bianconero. Perciò il percorso è già stato individuato: all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica e, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo per provare a essere convocato per il match contro l’Inter".