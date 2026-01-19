Costretto a lasciare anzitempo il campo del Bluenergy Stadium durante Udinese-Inter, sta tenendo tutti col fiato sospeso Jakub Piotrowski che ha seminato più di un semplice spauracchio tra le file di Runjaić. Secondo il Messaggero Veneto l'infortunio rimediato dal polacco potrebbe essere più grave della distorsione ipotizzata sulle prime. Secondo il quotidiano locale, il timore è "che si tratti di una lesione del legamento crociato anteriore che potrà essere confermata soltanto dagli accertamenti strumentali ai quali si sottoporrà il centrocampista polacco quando l’articolazione interessata dalla gamba destra consentirà una “visione” chiarificatrice che potrebbe anche scongiurare l’intervento e, dunque, un lungo stop".