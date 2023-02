La prima partita in programma nel lunedì di Serie A si gioca al Bentegodi, dove l'Hellas Verona riesce a riacciufare la Lazio mettendo in archivio un pareggio. A mettere la firma l'1-1 finale ci pensa inizialmente Pedro, geniale a sbloccare la gara con una magia sullo scadere del primo tempo. I padroni di casa però credono la rimonta e la trovano al 51': è in quel minuto che Ngonge incorna il bel cross di Lazovic (che centra poi anche un palo) regalando ai gialloblu un punto prezioso.