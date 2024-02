Arriva un altro 1-1 per il Napoli di Francesco Calzona, ma questa volta è decisamente è amarissimo rispetto a quello strappato all'esordio contro il Barcellona in Champions League. A Cagliari, gli azzurri soffrono nel primo tempo, benedicono il VAR per l'annullamento dell'autogol di Amir Rrahmani, poi crescono nella ripresa fino al gol di Victor Osimhen al 65'. Un colpo di testa vincente da distanza ravvicinata che sembra poter dare la prima vittoria in azzurro al ct della Slovacchia, ma Zito Luvumbo non ci sta e punisce un erroraccio di Juan Jesus al 96' battendo Alex Meret per la gioia dei sardi.