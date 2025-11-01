Nel post partita di Napoli-Como, Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare lo 0-0 del Maradona. "Oggi è stata una partita dispendiosa, abbiamo incontrato una squadra che sta bene e gioca bene. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti", le sue parole.

"Noi volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non si può vincere l’importante è non perdere. Ora dobbiamo subito ricaricare le pile perché martedì si gioca", ha poi aggiunto.