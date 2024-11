Dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter prima della sosta, il Napoli è atteso dalla gara casalinga contro la Roma. Adesso sulla panchina giallorossa c'è Claudio Ranieri che oggi, in conferenza stampa, ricorda come nulla sia scontato. Nonostante la classifica: "Il Napoli di Conte è in auge e sta facendo bene. Sarà una partita bella e difficile, per noi e per loro".

Il tecnico potrebbe però non avere a disposizione Paulo Dybala: "Dybala l'ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me, mi lascia sereno di poter decidere come voglio".