Antonio Conte continua a perdere pezzi. L'infermeria, già affollata, ora deve accogliere anche Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti malconci da Napoli-Sassuolo. Per il nazionale italiano si tratta di una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre l'ex Verona ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori, fa sapere il club partenopeo, hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo.