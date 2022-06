Dopo aver messo la sua firma sul contratto che lo legherà al Monza per i prossimi anni, Andrea Carboni, difensore classe 2001, si è soffermato con i colleghi di Calciomercato.com per rispondere alle loro domande, non mancando di tessere le lodi del nuovo compagno di reparto Andrea Ranocchia: "Sarà una guida, ho avuto giocatori come Godin in passato e sicuramente mi potrà dare una mano", le parole dell'ormai ex giocatore del Cagliari.