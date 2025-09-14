La vittoria contro il Bologna ha regalato tre punti preziosi al Milan, ma la serata di San Siro si è tinta di preoccupazione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero ha infatti dovuto lasciare il campo nel secondo tempo per un nuovo problema muscolare.

Il francese ha avvertito un risentimento al polpaccio destro, lo stesso muscolo che negli ultimi anni lo ha spesso tormentato e costretto a diversi stop. Le immagini del suo addio al campo, sostenuto dalle stampelle, hanno aumentato l’apprensione nell’ambiente rossonero, che sa bene quanto la presenza di Maignan sia decisiva non solo tra i pali ma anche come guida per i compagni.

Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni con esami strumentali che stabiliranno l’entità del problema. La speranza è che si tratti di uno stop breve, ma il timore è che il Milan debba rinunciare ancora una volta al suo numero uno proprio nel momento in cui il calendario si farà più fitto tra campionato e Champions League.