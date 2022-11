Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 sullo Spezia, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato sulla situazione di classifica e l'inseguimento al Napoli capolista: "Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti, vogliamo arrivare al 13 novembre con la classifica migliore possibile. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Il primo tempo mi è piaciuto, dobbiamo migliorare per chiudere la partita". Poi a DAZN sulla prestazione: "Non sono arrabbiato, sono contentissimo. Che dovevamo reagire meglio al gol senz'altro, ma sarà motivo di discussione con la squadra. Era una partita importante, da vincere. Non siamo riusciti a raddoppiare nel primo tempo, ma la squadra ha mostrato carattere. Ogni partita ci dice qualcosa di nuovo e questo ci porta a migliorare".