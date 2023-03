Ancora una battuta d'arresto per il Milan, sconfitto 3-1 sul campo dell'Udinese. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato così il match a Sky Sport : "Partita negativa. Quando la sviluppiamo così, senza precisione né attenzione significa che l'allenatore ha lavorato male nella preparazione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Prestazione troppo bassa per il nostro livello. Sarebbe grave se pensassimo già ai quarti di finale. Siamo in difficoltà in campionato ma raggiungere i primi quattro posti per noi è troppo importanti. Non stiamo giocando al nostro livello e se scendiamo di livello poi rischiamo di fare prestazioni del genere. Sono sicuramente deluso dal nostro lavoro, ora dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il nostro livello".

Il Milan tornerà al 4-2-3-1 dopo la sosta?

"Ci sta, valuteremo tutto quando avrò a disposizione tutta la squadra. Dipenderà dalla nostra condizione, dalle nostre situazioni di gioco e dalla posizione degli avversari. Faremo il necessario per tornare a giocare il calcio che ci piace di più e che siamo in grado di giocare. Stasera troppe cose non hanno funzionato. Non c'erano segnali per un calo di tensione e attenzione. Chiaro che quando preparo la partita lo faccio per avere vantaggi in certe situazioini. Stasera siamo partiti subito male e abbiamo finito peggio. Dovrò lavorare meglio per tenere i giocatori più concentrati. Non vinceremo il campionato ma possiamo vincere il mini-campionato delle squadre che vogliono andare in Champions League. E dobbiamo far meglio. Io alleno una squadra molto responsabile, sapremo rimediare agli errori commessi e fare prestazioni migliori".