Alessandro Florenzi, terzino classe '91, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale del percorso azzurro e di quello rossonero nel campionato conquistato: "Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa e io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione".