Il Milan non sbaglia contro il Lecce e si rifà sotto all'Inter, portandosi a -3 e, nel frattempo, stacca il quinto posto di sette punti, complice il passo falso della Juve. Un divario che non rassicura Massimiliano Allegri: "Sembrerebbe un margine interessante, ma non è così perché in una settimana può cambiare tutto - le parole del tecnico rossonero a Sportmediaset -. Adesso abbiamo tre trasferte difficili - Roma, Bologna e Pisa -, qui passerà parte delle nostre possibilità di andare in Champions".
Sezione: Il resto della A / Data: Lun 19 gennaio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Il resto della A
Milan, Allegri non parla di scudetto: "Dalle prossime tre trasferte passano le nostre possibilità di andare in Champions"
Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri
Addio a Commisso, la Fiorentina: "Grazie a tutti i club, ai tifosi e alle federazioni per la loro vicinanza"
Altre notizie
Lunedì 19 gen
- 15:18 Qui Arsenal - Saka si è allenato regolarmente in gruppo, Calafiori e Hincapié ancora ai box
- 15:04 Steve Nash ricorda l'allenamento con l'Inter: "Un sogno diventato realtà, fu un'emozione fantastica"
- 14:49 Condò: "Milan, che vantaggio: il picco di impegni è finito. Juve fuori dalla corsa scudetto"
- 14:36 Chivu: "Arsenal completo, domani dobbiamo vincere. Thuram? Non vedo problemi, se vogliamo creare casi..."
- 14:34 Panucci: "Inter tiene laddove prima c'erano blackout. La squadra ha capito che..."
- 14:32 Inter-Arsenal, Akanji in conferenza: "Io a centrocampo? Se serve sì ma il mio ruolo è in difesa. I più forti d'Europa per me..."
- 14:20 Sorrentino: "Lautaro criticato a inizio campionato, ma non fa mai vacanza. Chi gli gioca attorno migliora"
- 14:14 Chivu a Sky: "Sappiamo come affrontare gare come quella con l'Arsenal. Dimarco è più bravo di me"
- 14:05 Pazzini: "Inter, la prestazione a Udine ci sta. E sottolineo il gol di Lautaro: clamoroso"
- 13:38 Lecce, Falcone: "Inter favorita per il titolo. Ecco le differenze tra loro e il Milan viste dal campo"
- 13:24 Ancora una sentenza amara per la Juventus: il tribunale di Torino dà ragione a Cristiano Ronaldo
- 13:10 Adani: "Lautaro completo, nel suo ruolo nessuno come lui in Italia. E a Udine fa una giocata alla Totti"
- 12:56 Milan, Allegri non parla di scudetto: "Dalle prossime tre trasferte passano le nostre possibilità di andare in Champions"
- 12:42 Il Podcast di FcIN - Udinese-Inter 0-1, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria importantissima
- 12:28 videoInter-Arsenal, tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:14 La Repubblica - Inter-Arsenal verso il sold out nonostante i prezzi. Attesi 4mila inglesi
- 12:00 videoL'Inter si allena in vista dell'Arsenal. Lavoro specifico per Lautaro durante il torello
- 11:45 Napoli, Conte perde altri due pezzi: lesioni per Politano e Rrahmani
- 11:30 Chivu: "L'Inter ti entra dentro, è parte di me. Triplete? Abbiamo la stessa responsabilità anche in questo 'ciclo'"
- 11:16 Inter-Pisa, debutta la quarta maglia: kit outdoor con una texture dedicata al biscione
- 11:02 Domenica JUVE-NAPOLI e ROMA-MILAN, contro il PISA vietato sbagliare. La VIGILIA di INTER-ARSENAL
- 10:48 CdS - L'Inter di Chivu ora corre forte: manca un ultimo tabù da sfatare
- 10:34 TS - Arsenal sempre più forte dopo l'estate: un solo acquisto non ha rispettato le attese
- 10:20 Trevisani: "Udinese-Inter lancia la PioLa. Meglio della ThuLa? Non lo so, ma..."
- 10:06 Piqué: "Nel calcio cambierei poche regole. La Serie A per i giovani è noiosa"
- 09:52 Adani: "Contro l'Udinese un Lautaro completo, ha giocate alla Totti"
- 09:24 TS - Inter-Arsenal, doppio obiettivo per Chivu: il tecnico prepara l'undici di gala
- 09:10 GdS - Champions, Inter in bilico. Priorità scudetto? Comprensibile per un motivo
- 08:56 CdS - La rinascita di Zielinski: i numeri non mentono. E Chivu sorride perché...
- 08:42 GdS - Esposito cresce, il feeling con Lautaro è evidente. E allora Thuram non ha più il posto assicurato nell'attacco nerazzurro
- 08:28 GdS - Chivu ritrova Martinez: il vice Sommer sarà convocato per domani
- 08:14 CdS - Verso l'Arsenal: riecco Bastoni e Thuram dal 1'. La probabile formazione
- 08:00 GdS - Inter, l'Arsenal fa paura ma serve l'impresa per evitare il playoff. Chivu spera nel miglior Lautaro
- 00:00 PioLa e Luigi Enrico: chi lo doveva dire. Pisa più importante dell'Arsenal
Domenica 18 gen
- 23:45 Pio per Lautaro, 3 assist in Serie A: solo una coppia tiene il passo della Piola in A
- 23:30 L'Inter di Chivu vola, 16 vittorie nelle prime 21: nei 5 precedenti nerazzurri è sempre stato scudetto
- 23:15 Collovati: "Scudetto? Situazione strana, Inter prima senza aver vinto scontri diretti. Però..."
- 23:00 Sassuolo, Grosso: "Scudetto? Campionato equilibrato, e lo sarà fino alla fine"
- 22:45 Allegri di corto muso, Füllkrug come Esposito: Lecce battuto 1-0. Rossoneri a -3 dai nerazzurri
- 22:30 Inter Women, Csiszár: "Contro la Juve devi dare qualcosa in più. Ora testa alle prossime gare"
- 22:15 Juventus Women, Canzi dopo il ko contro l'Inter: "Abbiamo giocato come dovevamo, c'è tanto rammarico"
- 22:00 Inter Women, Vilhjalmsdottir dopo il 2-1 alla Juve: "Tre punti fondamentali, siamo una squadra ambiziosa"
- 21:45 Inter-Arsenal, martedì a San Siro la quarta sfida tra le due squadre: nerazzurri avanti nei precedenti
- 21:30 L'Inter di Chivu alza il muro, ad Udine l'11esimo clean sheet in Serie A: è primato
- 21:15 Assist, gol in trasferta, con il destro e con il sinistro. Lautaro nell'élite d'Europa: tutti i numeri del Toro
- 21:00 fcinPalacios riflette sul suo futuro. Se continuasse a rifiutare proposte rischierebbe la 'retrocessione'
- 20:45 FootyHeadlines - Spuntano nuove immagini della divisa casalinga dell'Inter 2026/27
- 20:40 Cocchi in conferenza: "Contento della prestazione. Allenarmi con grandi campioni fa bene al mio futuro"
- 20:30 Qui Pisa - Verso l'Inter, Gilardino riaccoglie Akinsamiro e Caracciolo e aggiunge un nuovo acquisto
- 20:25 Vecchi in conferenza: "Era importante portare a casa i tre punti. Siamo stati attenti"
- 20:15 Inter U23-Virtus Verona, le pagelle - Alexiou ferma tutto, La Gumina glaciale
- 20:00 Malen subito protagonista, la Roma batte il Torino 2-0 e stacca la Juventus: per Gasperini ora c'è il Milan di Allegri
- 19:50 Dopo quasi quattro mesi l'Inter U23 torna a vincere in casa: Virtus Verona battuta 1-0, decide La Gumina
- 19:45 Trevisani e Callegari concordi: "Se l'Inter cede Frattesi prenda Palestra, è fortissimo"
- 19:30 Inter Women, Piovani: "Prestazione di altissimo livello, questo gruppo merita tutto e sta alzando l'asticella"
- 19:15 Dopo il ko con la Juve, l'Inter ha lasciato solo qualche briciola agli avversari: media punti spettacolare
- 19:00 Gautieri sulla lotta Scudetto: "Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine"
- 18:45 Bari in caduta libera: i biancorossi battuti in casa dalla Juve Stabia, Stabile e De Pieri restano in panchina
- 18:30 Napoli, Lobotka non perde le speranze: "Scudetto? Difficile, ma ci sono ancora tante partite da giocare"
- 18:15 La Lazio punta Giovane del Verona: club al lavoro per uno scambio con Belahyane
- 18:00 Piovani a RAI Sport: "Le ragazze sono tornate alla grande dopo la sosta". Poi ricorda Commisso
- 17:45 Silver aggiorna su NBA Europe: "Per Milano parliamo con Inter, Milan e Olimpia. E le parti parlano tra loro"
- 17:30 L'Inter Women inizia col botto il 2026: Vilhjálmsdóttir e Milinkovic ribaltano la Juventus, finisce 2-1
- 17:15 Sky - Allenamento di scarico alla Pinetina. Josep Martinez in gruppo, è disponibile per l'Arsenal
- 17:02 La Fiorentina si rialza a Bologna: Mandragora e Piccoli rilanciano la Viola. Ora la salvezza è un obiettivo tangibile
- 16:45 Arsenal ancora imbattuto in Champions. L'Inter ultima squadra a battere i Gunners in fase campionato
- 16:30 Nuovo test per l'Hajduk, Mlacic out. Definito il suo ingaggio all'Inter, in estate idea transito al Lugano. Però...
- 16:15 Napoli, la ricetta di Mazzocchi: "Non dobbiamo pensare all'Inter, ma solo al nostro percorso"
- 16:00 Borghi analizza la vittoria dell'Inter: "Calcio bellissimo, unico neo la mancata concretizzazione"
- 15:45 Scontri in autostrada tra ultras di Fiorentina e Roma: guerriglia e attimi di forte tensione