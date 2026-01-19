Il Milan non sbaglia contro il Lecce e si rifà sotto all'Inter, portandosi a -3 e, nel frattempo, stacca il quinto posto di sette punti, complice il passo falso della Juve. Un divario che non rassicura Massimiliano Allegri: "Sembrerebbe un margine interessante, ma non è così perché in una settimana può cambiare tutto - le parole del tecnico rossonero a Sportmediaset -. Adesso abbiamo tre trasferte difficili - Roma, Bologna e Pisa -, qui passerà parte delle nostre possibilità di andare in Champions".