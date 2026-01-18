La Roma sfrutta il passo falso della Juventus e si prende il quarto posto della classifica, battendo il Torino per 2-0. Decisivo subito Malen, in gol all'esordio in maglia giallorossa. Sua la rete che apre il match. Nella ripresa arriva il timbro anche di Dybala.

La squadra di Gasperini sale così a quota 42 punti, portandosi a +3 dalla Juventus e a -1 dal Milan (in campo contro il Lecce tra poco) e dal Napoli. Nella prossima giornata di campionato, la Roma sfiderà all'Olimpico il Milan di Allegri. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso
