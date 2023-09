Roberto D'Aversa si gode una bella classifica dopo la vittoria del suo Lecce contro il Genoa. Il tecnico dei salentini ha avuto modo di scherzare a Sky Sport incalzato dalla domanda dei colleghi: "Noi secondi? Seguo il consiglio del direttore Corvino: domani metto la classifica al contrario. I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro dal primo giorno. Non ci appartiene quel posto, rimaniamo con i piedi per terra per il nostro obiettivo".