Il primo match dell'ultima giornata della Serie A 2023/24 tra Cagliari e Fiorentina termina con uno spettacolare 3-2 per la Viola. Nella serata dell'ultima recita di Claudio Ranieri da allenatore di club ci pensa Bonaventura a sbloccare la gara con un dolce sinistro a giro che non lascia scampo a Scuffet. Nella ripresa, però, arriva la reazione d'orgoglio dei sardi: prima il momentaneo pareggio con l'incornata di Deiola che trasforma in oro la splendida intuizione di Prati, poi il letale destro a giro del baby Mutandwa, buttato nella mischia dal Sir pochi minuti prima.

L'ennesimo - e decisivo - controsorpasso della serata è però di firma viola: ad appena quattro giri di orologio dal guizzo rossoblu (all'89') arriva il piattone vincente di Nico Gonazalez, poi al 103' Arthur è freddo dal dischetto e regala la sicurezza dell'Europa alla Fiorentina, rovinando la festa d'addio a Ranieri.