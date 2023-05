Successo importante per l'Hellas Verona, che si impone sul campo del Lecce accaparrandosi tre punti in un vero e proprio spareggio per la salvezza. 1-0 il risultato finale conquistato dagli uomini di Zaffaroni grazie alla rete realizzata al 71' da Ngonge. Scaligeri che dunque reagiscono subito dopo il pesante ko subito in settimana contro l'Inter. Con questo risultato l'Hellas si porta a 30 punti, +3 sul terzultimo posto occupato dallo Spezia.