Il Santos minaccia azioni legali contro la Juventus dopo il passaggio di Kaio Jorge al Cruzeiro. "Il Santos Futebol Clube, tramite il suo Dipartimento Legale, ha notificato ufficialmente la Juventus, in Italia, e il Cruzeiro Esporte Clube, di Belo Horizonte, riguardo alla trattativa che coinvolge l’attaccante Kaio Jorge. Il Santos FC attende la risposta delle parti per la presentazione di un’eventuale richiesta alla FIFA", si legge in un comunicato del club brasiliano.

"La Juventus ha annunciato ufficialmente sul suo sito la trattativa dell’atleta con il club brasiliano l’11 giugno 2024. Contemporaneamente, il club mineiro ha confermato la transazione tramite i canali ufficiali. Il giocatore - prosegue - è stato venduto dal Santos al club italiano nell’agosto 2021 per 3 milioni di euro. Nel contratto di vendita è espressamente presente una clausola di preferenza a favore del Santos in caso di qualsiasi trattativa. In nessun momento il Santos è stato informato della transazione o consultato riguardo all’interesse nel riacquistare il giocatore. Kaio Jorge è stato formato nelle divisioni giovanili del Santos FC".