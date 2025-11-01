Ai microfoni di Sky, Dusan Vlahovic ha commentato così la vittoria sofferta della Juventus sul campo della Cremonese: “Non parlerei di approccio sbagliato, ma credo che abbiamo delle abitudini da cambiare. A un certo punto ci siamo abbassati troppo, senza un vero motivo.

Bisogna comunque fare i complimenti alla Cremonese, che ha giocato una grande partita, ma noi dovevamo continuare a pressarli e imporre il nostro gioco. Potevamo chiuderla prima con il secondo o il terzo gol, le occasioni non sono mancate. È stata una gara molto dura, merito anche a loro, ma l’importante è aver portato a casa i tre punti. Da domani torneremo al lavoro per migliorare e pensare già alla prossima partita di martedì.”

Alla domanda sul suo rendimento con una punta al fianco, Vlahovic ha risposto: “Dipende dalle scelte del mister. Io mi sento bene in ogni caso, poi è lui che decide come dobbiamo giocare.”