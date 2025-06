Tra luglio e agosto, si disputeranno più di 400 partite dei turni di qualificazione utili a comporre i tre grupponi da 36 squadre che parteciperanno ai gironi di Champions League, Europa League e Conference League 2025-26. Partite che verranno determinate tramite i sorteggi in programma il 17 e 18 giugno a Nyon: "I sorteggi di questa settimana sono la dimostrazione di ciò che il calcio europeo rappresenta: inclusività, diversità, equità e opportunità - ha spiegato il presidente UEFA Aleksander Čeferin -. Sono lieto di dare il benvenuto a così tanti club rappresentati nei prossimi sorteggi. Questo dimostra l'impegno della UEFA nello sviluppo del calcio per club in ogni angolo d'Europa. I club di tutte le nostre 55 federazioni affiliate devono avere l'opportunità di vivere un calcio di livello mondiale e di mettersi alla prova nelle principali competizioni per club del mondo, offrendo al contempo ai propri tifosi un'avventura davvero internazionale. I tifosi di questi club sognano in grande. Seguono le orme di squadre giganti e giocatori leggendari. E alla fine della stagione, emergeranno i campioni d'Europa che hanno dovuto battere i migliori per conquistare il loro titolo".

Oltre 150 club provenienti da 50 federazioni nazionali si riuniranno a Nyon per i sorteggi del primo e del secondo turno preliminare delle competizioni UEFA maschili per club. Come negli anni precedenti, tutti i club partecipanti al sorteggio sono invitati a rimanere presso la Casa del Calcio Europeo per un incontro conviviale, alla presenza del Presidente UEFA Aleksander Čeferin e del Vice Segretario Generale Giorgio Marchetti. L'evento offrirà a tutti i club partecipanti interessanti opportunità di networking e la possibilità di condividere opinioni sul futuro del calcio e delle competizioni europee con la UEFA.

Il nuovo format della fase a gironi ha raggiunto positivamente i suoi obiettivi principali: ampliare l'accesso, bilanciare la competizione e aumentare l'attrattiva delle competizioni UEFA attraverso partite di calcio avvincenti e ad alto rischio fino alla fine. Dalle sfavorite che hanno conquistato il successo alle squadre vincitrici per la prima volta, fino alle squadre che hanno lottato fino al fischio finale, la stagione inaugurale ha dimostrato come i cambiamenti abbiano migliorato l'esperienza dei tifosi e di tutti i club partecipanti.

Il feedback dei club è stato estremamente positivo. Nei sondaggi condotti dopo la stagione, quasi tutti gli intervistati hanno espresso approvazione per il nuovo format. I club ne hanno sottolineato la superiorità rispetto alla precedente configurazione in termini di competitività e imprevedibilità. Molti hanno apprezzato l'opportunità di affrontare una più ampia varietà di avversari, il che ha portato con sé nuove sfide e visibilità. Esempi significativi come Stade Brestois, FK Bodø/Glimt, NK Celje e Djurgardens IF hanno dimostrato come i club possano acquisire visibilità ed esperienza preziosa, ottenendo al contempo risultati eccezionali, contro le migliori squadre europee.